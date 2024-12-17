Если речь идет, например, об изменениях в пенсионных выплатах, надежными источниками будут Пенсионный фонд (ПФУ) или Верховная Рада (ВРУ).

В Телеграмме активно распространяется информация о возможном снижении социальных выплат и, по данным таких сообщений, пенсии части пенсионеров могут сократиться на 30%.

Авторы этих постов утверждают, что причина снижения пенсии – принятие нового закона, о чем сообщило издание "На пенсии".

Однако на самом деле это фейковая информация. Такое сообщение создано для того, чтобы привлечь внимание и привлечь новых подписчиков в телеграммы.

Как работают эти фейки:

Авторы таких постов придумывают резонансные темы, вызывающие панику среди людей (например, понижение пенсий).

В публикациях прилагаются ссылки, по которым якобы можно получить больше информации.

Перейдя по этой ссылке, пользователь просит подписаться на канал, где якобы есть вся необходимая информация.

На самом деле никакой полезной информации на этих каналах нет, и цель — увеличить количество подписчиков.

Как проверить достоверность информации?

Для того чтобы убедиться в достоверности новости, важно провести небольшое расследование. Самый эффективный метод — найти первоисточник информации. Если речь идет, например, об изменениях в пенсионных выплатах, надежными источниками будут Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или Верховная Рада (ВРУ), а не сомнительные телеграмм-каналы.

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