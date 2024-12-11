С октября прошлого года в Украине действует режим гибкого курса, когда НБУ учитывает рыночные тенденции, но использует свои резервы.

Финансовые аналитики, банкиры и предприниматели прогнозируют дальнейший рост курса доллара в Украине в течение следующих 12 месяцев.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины ( НБУ ).

По оценкам аналитиков, в декабре 2024 года курс доллара может достичь 44,83 грн, что выше предыдущего прогноза на октябрь (44,08 грн/доллар). В то же время, согласно информации Национального банка Украины (НБУ), население в ноябре прогнозировало курс на уровне 44,10 грн/доллар, что несколько ниже показателя октября (44,54 грн/доллар).

Банкиры также ожидают роста курса: в октябре они прогнозировали уровень 44,92 грн/доллар через 12 месяцев, что выше июльского прогноза (43,15 грн/доллар). Руководители предприятий оценивают курс на уровне 43,72 грн/доллар по данным августа 2024 года.

С октября прошлого года в Украине действует режим гибкого курса, когда НБУ учитывает рыночные тенденции, но использует свои резервы для покрытия дефицита на валютном рынке. Курс определяется на основе результатов торгов на межбанке и, как отмечает Международный валютный фонд (МВФ), его можно. считать фактически фиксированным.

В бюджете Украины на 2024 год предусмотрен средний курс доллара на уровне 40,7 грн., с ожидаемым значением 42,1 грн. до конца года. В бюджете на 2025 год уже заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

В июне Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в которой ожидается постепенный рост курса доллара:

в 2025 году – до 45,0 грн (45,6 грн на декабрь);

в 2026 году – до 46,5 грн (45,9 грн на декабрь);

в 2027 году – до 46,4 грн (46,2 грн на декабрь).

При этом отмечается, что цифры бюджета не являются официальным прогнозом или ориентиром для НБУ, отвечающего за валютно-курсовую политику в Украине.

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