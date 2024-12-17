Сумма для декларирования перечисляется по официальному курсу Национального банка или кросс-курсу на момент пересечения границы.

Украинцев могут оштрафовать за хранение валюты, в том числе долларов или евро, при перевозке через границу.

Как сообщает сайт Новости.LIVE, украинцам важно знать правила декларирования валюты.

Какие суммы подлежат декларированию?

Согласно данным Государственной таможенной службы, при въезде в Украину необходимо в письменном виде задекларировать наличную валюту (национальную или иностранную) и банковские металлы, если их сумма превышает 10 000 евро или эквивалент в другой валюте.

Для несовершеннолетних действуют определенные ограничения: они могут перемещать валюту в пределах разрешенной суммы, но декларирование получить через законного представителя, если ребенок не достиг 16 лет.

Сумма для декларирования перечисляется по официальному курсу Национального банка или кросс-курсу на момент пересечения границы. Таможенникам необходимо предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств, например:

справку о снятии наличных с банковского счета;

договор купли-продажи валюты или дарения;

квитанции о покупке банковских металлов;

документы о валютно-обменных операциях.

В случае нарушения правил декларирования валюты предусмотрен штраф. С июня 2022 установлена ​​действие изменений в Таможенный кодекс Украины, согласно которым штраф за недекларированную валюту составляет 20% от суммы превышения лимита.

К примеру, если гражданин пытается перевезти через границу 50 000 евро без предварительного декларирования, он вынужден будет уплатить штраф в размере 8 000 евро.

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