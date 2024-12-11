Взносы входят в Пенсионный фонд за месяц, в котором средства поступили на счет.

Украинцы имеют возможность докупить страховой стаж для будущей пенсии, но стоит быть готовым к тому, что стоимость одного года стажа в 2025 году будет значительной.

Об этом сообщили в ПФУ.

С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1760 гривен, что равняется 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2025 году не предполагается повышение зарплат, размер взноса останется неизменным.

Таким образом, один год стажа в 2025 году будет обходиться в 21 480 гривен.

гражданам Украины, достигшим 16 лет;

украинцам, проживающим за границей и планирующих получать пенсию в Украине;

лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

людям с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить размер будущей пенсии.

Взносы входят в Пенсионный фонд за месяц, в котором средства поступили на счет.

Напомним, в Украине средний размер пенсии для граждан составляет около 30% от заработной платы, но есть категория лиц, которые могут рассчитывать на выплату в размере 60% от их зарплаты.

В частности, государственные служащие имеют право на пенсию в размере 60% от заработной платы, которая включает все виды оплаты труда, с которых уплачен единый социальный взнос.

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