Поэтому лучше всего покупать елки только в официальных, легальных точках продаж.

С приближением новогодних праздников в городах появляются многочисленные точки продаж елок , но не все работают легально.

В соответствии со ст. 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за покупку елок, заготовленных незаконно.

Сознательные граждане знают, что срезать дерево в лесу без разрешения – это нарушение закона, за которое предусмотрен штраф. Однако не все осознают, что можно понести ответственность и за незаконно срубленную елку.

Если вы планируете приобрести елку, убедитесь, что у продавца достаточно документов для продажи деревьев. Легальные елки должны быть оснащены электронным чипом с кодом лесхоза, подтверждающим их законное происхождение. Если чип отсутствует, вам грозит штраф.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штрафы за нарушение правил купли и продажи хвойных деревьев могут составлять от 510 до 1700 грн. Если дерево было срублено на территории природоохранного фонда, штраф может достигать от 1700 до 3655 грн.

Итак, даже если вы не приняли участие в незаконной рубке, это не освобождает вас от ответственности. Поэтому лучше всего покупать елки только в официальных, легальных точках продаж.

Штрафы за незаконную рубку елки

Выбор новогодней елки – это ответственный шаг. Приобретать ее следует только в местах, где это разрешено местными органами власти. Каждая легально заготовленная елка должна иметь электронный чип со штрих-кодом, удостоверяющий ее законное происхождение.

Тем, кто собирается самостоятельно срубить елку, следует помнить о возможности штрафа за нарушение законодательства Украины:

Незаконная рубка за пределами населенных пунктов, согласно ст. 153 КУоАП наказывается штрафом от 170 до 510 грн. для граждан и от 510 до 850 грн. для должностных лиц или предпринимателей.

За незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных культур согласно ч. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф для граждан от 510 до 1020 грн, а для должностных лиц - от 2550 до 5100 грн.

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