Выплаты поступят в декабре этого года и средства могут быть потрачены на зимнюю одежду, обувь для детей или другие дополнительные товары.

До конца 2024 года малообеспеченным семьям, семьям внутренне перемещенных лиц с детьми и людям с инвалидностью первой группы будет предоставлена ​​дополнительная государственная помощь в размере 6,5 тыс. грн на каждого ребенка.

О деталях этих выплат сообщили эксперты Юридического центра Гончаренко, сообщает НВ.

Кто получит помощь

Речь идет о правительственной инициативе "Теплая зима", которая обеспечивает единовременную денежную помощь отдельным категориям граждан.

малообеспеченные семьи с детьми, получающими социальную помощь по постановлению правительства №332 от 20 марта 2022 года;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с детьми, которым предоставляется помощь на жительство;

лица с инвалидностью первой группы посреди переселенцев.

Особенности выплат

По словам правозащитников, единовременная помощь будет выплачена тем семьям, которые в ноябре 2024 года уже имели право на помощь ВПЛ. Это значит, что не все переселенцы получают эти издержки.

«Если при выплате пособия будет установлено, что получатель не имел права на выплату, средства придется вернуть», — предупреждают эксперты.

Выплаты поступят в декабре этого года и средства могут быть потрачены на зимнюю одежду, обувь для детей или другие дополнительные товары. В то же время, нет жестких ограничений относительно того, на что именно тратить эти деньги. Поэтому получатели могут использовать их на продукцию или оплату коммунальных услуг.

Заявки на получение помощи подавать не нужно. Деньги будут начислены автоматически на банковских счетах, кто имеет право на помощь Минсоцполитики одновременно осуществит начисления, а выплаты будут производиться через районные управления соцзащиты населения.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.