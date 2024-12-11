Некоторые частные ритуальные агентства используют схему, согласно которой медики и полиция передают информацию о смерти человека непосредственно частным компаниям, которые затем оперативно связываются с родственниками покойного.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал Александр Скорик, ветеран войны, участник обороны "Азовстали" и бывший заключенный, а также заместитель директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", занимающегося ритуальными услугами. Эта должность была создана специально для того, чтобы вопрос военных захоронений решал военный.

По словам Скорика, слив персональных данных происходит сразу после трагедии: информация о погибшем попадает в частные ритуальные агентства, которые используют ее для того, чтобы как можно быстрее "заработать" на горе людей. Предложения по ритуальным услугам поступают сразу, а цены зависят от финансового положения семьи. Скорик подчеркивает, что слив данных касается не только военных, но и обычных людей, независимо от того, речь идет о смерти от болезни или естественной смерти.

“Потому что этот рынок, как я уже говорил, очень агрессивен, и он работает вовсю. Потому он и создал себе соответствующую монополию. То, что не могут делать законные представители власти, в частном секторе это все позволено», — рассказал Александр Скорик.

По его словам, слив информации начинается уже в самом начале, когда родственники позвонят в полицию или скорую помощь и сообщат о смерти. Операторы сразу передают эти данные, и они попадают в так называемую "сетку", в которой содержится информация обо всех погибших и умерших. Согласно этой схеме, агентства платят определенную абонплату за доступ к этим данным, которая варьируется в зависимости от района.

"Каждый медицинский работник, имеющий доступ к данным, может получить от 3 до 8 тысяч гривен за каждого клиента, которого они направят в частное агентство", — рассказывает Скорик. Он также добавляет, что частные компании не ограничиваются только ритуальными агентами, но и активными медицинскими работниками, которые могут рекомендовать родственникам обращаться к таким агентствам.

Несмотря на то, что такая практика незаконна, Массовых уголовных дел за это, к сожалению, не ведется.

"К сожалению, каждая санитарка, работающая в каком-то отделении, всегда будет подходить к родителям и рекомендовать обратиться на этаж ниже к определенным представителям, которые сделают все очень быстро, очень качественно, вы не будете ни за что беспокоиться - потому что это ее средства ", - добавляет Александр Скорик.

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