Согласно условиям контракта, он должен был возместить университету 173 тысяч гривен, но этого не сделал.

Студент военного колледжа Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба решил покинуть учебу, но не погасил задолженность за расходы на свое содержание во время учебы, поэтому для взыскания долга с курсанта представитель университета обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре , вынесенном Львовским окружным административным судом 28 ноября.

Детали дела

Согласно материалам дела, студент в октябре 2023 года представил отчет об отчислении из учебного заведения по собственному желанию. Согласно условиям контракта, он должен был возместить университету 173 тысяч гривен, но этого не сделал.

Решение суда

Суд установил, что контракт, подписанный курсантом, предусматривал обязательство возместить расходы по содержанию в случае расторжения договора. Согласно решению суда, студент должен вернуть университету сумму долга в размере 173 тысяч гривен. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней после объявления, подачей апелляции.

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