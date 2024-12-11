Тарифы на коммунальные услуги начнут расти после окончания отопительного сезона – об этом предупредил нардеп.

Зимний период обычно означает большие расходы на коммуналку из-за необходимости отапливать жилье – даже после завершения отопительного сезона весной украинцев может ожидать новое подорожание.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал народный депутат Алексей Кучеренко, поделившийся планами правительства по пересмотру тарифов для населения.

По словам Кучеренко, правительство может снова попытаться повысить тарифы на электроэнергию после завершения отопительного сезона.

"По электроэнергии, я думаю, будут попытки после отопительного сезона повышать пытаться", - заявил Кучеренко.

Нардеп также добавил, что правительство не может обосновать повышение тарифов на электрическую энергию, состоявшееся еще летом 2023 года. По его словам, не было представлено никаких расчетов по этому повышению.

"Я уже сейчас могу сказать, что расчетов обоснования, когда нам с вами повышали до 4,32 грн с 1 июня, у правительства нет. Никаких расчетов они на сегодняшний день показать не могут", — подчеркнул Кучеренко.

Эксперты также прогнозируют, что тарифы на электроэнергию могут возрасти уже весной или летом 2025 года. В частности, по словам экономиста Олега Попенко, стоимость киловатт электричества может подняться до 6,5 гривен.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.