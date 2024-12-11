НКРЭКУ планировала повысить тарифы еще в июле 2023 года на 20–30% для резервных водоканалов, но оставила цены на уровне 1 января 2022 года.

В декабре цена на водоснабжение остается неизменной, поскольку НКРЭКУ пока не планирует увеличивать тарифы на воду.

Об этом сообщает издание "Минфин".

Почему меняется цена на водоснабжение?

В отдельных общинах подняли тарифы на водоснабжение без согласования с НКРЭКУ, как сообщил "Минфин".

Обратите внимание! Водоотвод имеет отдельный тариф.

Типы тарифов на воду:

Тариф на водоснабжение и водоотвод для многоквартирных домов, где использованы внутридомовые системы, имеющимся специализированным предприятием.

Тариф на водоснабжение и водоотвод для коллективных потребителей и жителей частного сектора при условии, что они не пользуются предпринимательской деятельностью в области водоснабжения.

Обратите внимание! НКРЭКУ планировала повысить тарифы еще в июле 2023 года на 20–30% для резервных водоканалов, но из-за негативной реакции правительственная комиссия оставила цены на уровне 1 января 2022 года.

Также Politeka писала о том, что в Украине самый экономичный способ отопления — использование газового котла – кроме того, централизованное отопление также оказывается значительно дороже газового.

Согласно социальным нормативам потребления, в Киеве отопление квартиры площадью 50 квадратных метров газом обходится более чем в два раза дешевле, чем электрическим отоплением.