Если вы не согласны с отказом в предоставлении субсидии, вы вправе обжаловать решение Пенсионного фонда.

Продолжается процесс назначения субсидий на отопительный период 2024-2025 годов и заявки можно подавать онлайн, через отделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или ЦНАП, а также по почте.

Основная информация о предоставлении субсидии доступна на веб-портале электронных услуг ПФУ.

В разделе Моя субсидия можно просмотреть дату начисления и сумму субсидии, а также просмотреть решение о ее назначении. Если документы поступили через веб-портал ПФУ, информацию о решении можно также найти в разделе «Мои сообщения».

Если вы подавали документы через портал "Действие", уведомление о решении будет отправлено именно там. Проверить решение ПФУ можно в разделах «Обратите внимание» и «Заказные услуги». Если вы не получили согласия от Пенсионного фонда о принятии или отказе в предоставлении субсидии, обратитесь на горячую линию ПФУ по номеру 0-800-503-753 или в местное отделение.

Время, необходимое для назначения субсидии, зависит от выбранной системы подачи: 14 или 30 дней для упрощенной или стандартной системы.

Если вы не согласны с отказом в предоставлении субсидии, вы вправе обжаловать решение Пенсионного фонда. Для этого следует обратиться в отделение ПФУ по месту жительства.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.