Житель Макеевки Донецкой области, служивший в российской армии в Херсонской области, был приговорен к государственной измене.

Это решение принято Галицким районным судом Львова 3 декабря.

Как отмечено в судебных материалах, с октября по декабрь 2022 года обвиняемый вступил в 129-й полк незаконного вооруженного формирования "Народная милиция", которое действовало на временно оккупированной территории Донбасса. Это подразделение входит в состав первого армейского корпуса РФ. В составе оккупационных сил мужчина занимал должность заместителя командира третьего батальона по материально-техническому обеспечению, а также участвовал в боях против ВСУ в Донецкой области и в населенных пунктах Херсона и Запорожья.

С 24 апреля этого года он находился в розыске Службы безопасности Украины.

В результате судебного разбирательства обвиняемого признали виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней с момента оглашения.

Также Politeka писала о том, что в Закарпатской области мужчина, уклонившийся от мобилизации и совершивший домашнее насилие, предстал перед законом. Его привлекли к уголовной ответственности, а суд вынес соответствующий приговор.

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