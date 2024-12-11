Ивано-Франковский окружной административный суд вынес решение, отменяющее приказ о мобилизации работника государственного предприятия, занимающегося разработкой авиационного и противотанкового вооружения.

Как пишет Суспильне, ссылаясь на материалы дела, мужчина, работающий оптиком-механиком на "Государственном Киевском конструкторском бюро "Луч", был забронирован от мобилизации, однако в августе 2024 года его все же призвали в ряды ВСУ.

Согласно решению суда, 12 августа 2024 года мужчина, который имел бронирование до 1 августа и который автоматически был продлен до 1 ноября, был мобилизован, несмотря на наличие документов, подтверждающих его бронь. Инцидент произошел, когда 11 августа его остановили для проверки военно-учетных документов. Поскольку мужчина не имел при себе подъемника, его отправили в Ивано-Франковский областной центр мобилизации, где оператор системы "Оберіг" обнаружил, что мужчина состоит на учете как военнообязанный, но не указан как забронированный.

После прохождения медкомиссии его сочли пригодным для службы и призвали. Однако при рассмотрении дела суд признал мобилизацию неправомерной. Судя по предоставленным доказательствам, суд отменил приказ о призыве мужа и обязал воинскую часть убрать его из списков личного состава.

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