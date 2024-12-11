Творожный штоллен в условиях отключений света – это идеальный вариант, потому что тесто для него, в отличие от дрожжевого, может подождать и не испортится.

Авторка книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить творожный рождественский штоллен – это самый простой рецепт. ⠀⠀

Чтобы приготовить творожные штоллены, нам понадобятся следующие ингредиенты (на два штоллена):

изюм - 375 г

вяленые вишни или клюква - 200 г

ром - 100 г

цедра и сок одного апельсина

мука пшеничная – 500-550 г

мука миндальная – 200 г

сахар – 150 г

разрыхлитель - 10 г

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – щепотка

специи (имбирь, корица, кардамон) – по 0,5 ч.л.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 200 г

творог жирный – 250 г

миндаль или другие орехи – 200 г

Также нам понадобится 100 г сливочного масла и 100 г сахарной пудры для покрытия штолленов.

Изюм и сушеные вишни промываем, добавляем ром, апельсиновый сок и оставляем замачиваться на ночь. Или быстрый способ: можно просто поставить смесь в микроволновку на две минуты, а затем дать ей остыть.

⠀

Для приготовления теста сначала взбиваем яйца с сахаром в пышную светлую массу. Добавляем растопленное масло, перетертый через сито творог и смешиваем.

Постепенно добавляем смесь сухих ингредиентов: два вида муки, разрыхлитель, ванильный сахар, соль, специи, а также апельсиновую цедру. Перемешиваем тесто до однородности.

Сухофрукты процеживаем и добавляем в тесто. Также добавляем измельченные ножом орехи и вмешиваем в тесто. Готовое тесто делим пополам и формируем штоллены, как на видео.

Выкладываем творожные штоллены на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Готовые штоллены сразу смазываем мягким сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.