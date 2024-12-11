Авторка книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить творожный рождественский штоллен – это самый простой рецепт. ⠀⠀
Чтобы приготовить творожные штоллены, нам понадобятся следующие ингредиенты (на два штоллена):
- изюм - 375 г
- вяленые вишни или клюква - 200 г
- ром - 100 г
- цедра и сок одного апельсина
- мука пшеничная – 500-550 г
- мука миндальная – 200 г
- сахар – 150 г
- разрыхлитель - 10 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль – щепотка
- специи (имбирь, корица, кардамон) – по 0,5 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 200 г
- творог жирный – 250 г
- миндаль или другие орехи – 200 г
Также нам понадобится 100 г сливочного масла и 100 г сахарной пудры для покрытия штолленов.
Изюм и сушеные вишни промываем, добавляем ром, апельсиновый сок и оставляем замачиваться на ночь. Или быстрый способ: можно просто поставить смесь в микроволновку на две минуты, а затем дать ей остыть.
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Для приготовления теста сначала взбиваем яйца с сахаром в пышную светлую массу. Добавляем растопленное масло, перетертый через сито творог и смешиваем.
Постепенно добавляем смесь сухих ингредиентов: два вида муки, разрыхлитель, ванильный сахар, соль, специи, а также апельсиновую цедру. Перемешиваем тесто до однородности.
Сухофрукты процеживаем и добавляем в тесто. Также добавляем измельченные ножом орехи и вмешиваем в тесто. Готовое тесто делим пополам и формируем штоллены, как на видео.
Выкладываем творожные штоллены на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Готовые штоллены сразу смазываем мягким сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой.
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