Реакции на фильм «Властелин колец: Война Рогиримов» уже поступили, и они в подавляющем большинстве положительные.

Аниме-фильм «Властелин колец: Война Рогиримов» является приквелом, рассказывающим историю Хельма Молоторука , короля Рохана, в честь которого названа Хельмова Падь.

«Властелин колец: Война Рогиримов» — великолепное дополнение к культовой франшизе. Идеально подходит для семей с подростками и поклонниками Толкиена, в нем глубже раскрывается предания, раскрывается вдохновляющая история, предлагаются безумные действия и захватывающие камео», — говорит Тесса Смит.

«Властелин колец: Война Рогиримов» — это фантастическое путешествие обратно в Средиземье! Благодаря выдающейся озвучке, ослепительной анимации и великолепной режиссуре Кэндзи Камиямы этот фильм обязательно нужно посмотреть на большом экране, с его эпическими экшеном и сценами сражений», — говорит Бриттани Мерфи из Muses of Media.

«Властелин колец: Война Рогиримов» сочетает в себе вдохновленную аниме 2D и 3D анимацию в СИЛЕ ИСКРЕННЕЙ истории, которая углубляет знания Средиземья с помощью тем наследия, надежды и лидерства. Несмотря на то, что фильм ошеломляет, он больше подходит для потокового вещания, чем для кинотеатров. Тем не менее, поклонники Толкина будут в восторге!» — говорит Джастин Лоуренс из Geekcentric.

Источник: gamesradar.

Читайте также:

Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы.

Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.

Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.