Он сознательно проигнорировал повестку, полученную 5 ноября 2024 года, и не явился, несмотря на предупреждение ответственности за уклонение.

В Одесской области суд вынес приговор уклоняющемуся от исполнения военных обязанностей мужчине после получения официального предупреждения.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебных расследований.

Причиной его действий стал отказ служить из-за страха перед участием в боевых действиях.

Известно, что обвиняемый работник коммунального предприятия «Благоустройство» вызван в территориальный центр комплектования для возобновления военного учета и прохождения медосмотра. Однако он сознательно проигнорировал повестку, полученную 5 ноября 2024 года, и не явился, несмотря на предупреждение ответственности за уклонение.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что уклонялся от военной службы из-за страха перед войной.

Учитывая раскаяние обвиняемого и его положительные характеристики, суд назначил ему штраф в размере 5100 гривен.

Также Politeka писала о том, что мужчина уклонялся от службы и выгонял из дома жену.

В Закарпатской области мужчина, который уклонился от мобилизации и совершил домашнее насилие, предстал перед законом. Об этом говорится в приговоре Воловецкого районного суда Закарпатской области. Его привлекли к уголовной ответственности, а суд вынес соответствующий приговор.

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