Мужчина думал, что таким образом сможет уехать из Украины, однако его планы откорректировали пограничники.

Пограничники на Львовщине разоблачили фиктивный брак, который был заключен с целью незаконного выезда за границу.

Как сообщает прессслужба Государственной пограничной службы Украины, 25-летний мужчина из Тернопольщины женился на 20-летней девушке, которая имеет инвалидность ІІ группы, чтобы использовать этот брак для пересечения государственной границы. Пара была задержана на пункте пропуска "Краковец".

Мужчина и женщина во время общения с пограничниками заявили, что едут за границу в туристических целях. Однако после тщательной проверки стало известно, что женщина является девушкой второго мужчины, а его настоящая избранница осталась в Украине. Этот брак, вероятно, был заключен только для того, чтобы мужчина мог уехать за границу, поскольку у женщины была инвалидность.

Пограничники передали дело в полицию, поскольку выявленные обстоятельства могут свидетельствовать о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Согласно этой статье максимальное наказание для таких правонарушителей — девять лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года с конфискацией имущества.

Ранее Politeka писала , что на пункте пропуска "Смольница - Кросценко" пограничники задержали 30-летнего мужчину, который пытался выехать из Украины за фиктивным браком с женщиной с инвалидностью.

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