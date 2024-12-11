В Киевской области полиция разоблачила коррупционную схему, по которой мужчины призывного возраста могли получать «белый билет» и избегать мобилизации .

Как сообщает Нацполиция, организатором незаконной схемы оказался бывший сотрудник столичного военкомата, ранее имевший проблемы с законом из-за коррупционных преступлений. Он привлек к схеме действующего чиновника из территориального центра комплектования и врача одной из городских больниц.

По данным следствия, врач предоставлял уклонцам фиктивные медицинские справки, а работник ТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. Благодаря этому мужчины получали «белый билет», что позволяло им избежать службы и уехать за границу.

Во время обысков, проведенных в местах проживания фигурантов дела, а также в помещениях ТЦК и больницы, правоохранители изъяли большое количество медицинской документации, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны, носители информации, а также значительную сумму — 5 миллионов гривен.

Центральная военно-врачебная комиссия отменила решение районных комиссий в отношении тех лиц, которые уже воспользовались услугами этой схемы. Трем участникам группировки объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Организатору и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третий злоумышленник находится под ночным домашним арестом.

Следователи сообщили, что злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время идет установление всех лиц, воспользовавшихся этими незаконными услугами, а также других членов преступной группы.

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