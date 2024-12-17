Если до 29 ноября их цена колебалась от 60 до 70 гривен за килограмм, то на 6 декабря она составила 110-120 гривен.

В начале зимы в Украине на оптовом рынке изменилась ценовая ситуация и за последнюю неделю некоторые овощи подорожали на 50 гривен.

По данным аналитического проекта EastFruit, цены на белокочанную капусту высокого качества, морковь, столовую свеклу, сладкий перец, красные помидоры и чеснок выросли.

Больше всего подорожали кабачки. Если до 29 ноября их цена колебалась от 60 до 70 гривен за килограмм, то на 6 декабря она составила 110-120 гривен.

Цена моркови, которая на прошлой неделе стоила 18-22 гривны за килограмм, на 6 декабря поднялась до 22-24 гривен.

Сладкий перец подорожал со 100–110 гривен до 135–140 гривен за килограмм.

Что касается подешевевших овощей, то больше всего уменьшились цены на огурцы. Стоимость картофеля, лука и цветной капусты тоже несколько снизилась.

Кроме того, огурцы, которые до 29 ноября продавали по 95-135 гривен за килограмм, на 6 декабря подешевели: минимальная цена снизилась до 90 гривен, а максимальная – до 95 гривен.

Цена картофеля, который на прошлой неделе колебался в пределах 23-25 ​​гривен за килограмм, на 6 декабря составит 22-25 гривен.

Также Politeka писала о том, что в Украине с начала 2024 года значительно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия – по прогнозам ученых, в декабре эти продукты могут подорожать снова еще на 3-5%.

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