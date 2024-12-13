Кэмерон Диас завершила свою 11-летнюю актерскую карьеру, чтобы вернуться в предстоящем фильме Netflix « Снова в деле» , где она воссоединится с Джейми Фоксом.
Вот слоган фильма «Снова в деле» с Кэмерон Диас: спустя годы после того, как Эмили и Мэтт отказались от карьеры шпионов ЦРУ, чтобы создать семью, они снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрывается.
В фильме «Снова в деле» также снимались Кайл Чендлер , Эндрю Скотт , Джейми Деметриу , Маккенна Робертс , Райлан Джексон и Гленн Клоуз .
Netflix представляет первый трейлер предстоящего боевика-триллера «Снова в деле». Недавно выпущенный превью показывает, как главные герои Джейми Фокса и Кэмерон Диас возвращаются в опасный мир шпионажа.
В открывающем трейлере «Снова в деле» от Netflix показаны бывшие шпионы ЦРУ Эмили (Диас) и Мэтт (Фокс), наслаждающиеся семейной жизнью после выхода на пенсию. Однако эти двое держали свою карьеру в шпионаже в тайне от своих детей, прежде чем их снова заманили в шпионскую работу, когда их прикрытие было раскрыто.
С рейтингом PG-13 и продолжительностью 1 час и 54 минуты, «Снова в деле» также с Гленн Клоуз и Кайлом Чандлером.
Премьера «Снова в деле» с Кэмерон Диас запланирована на 17 января 2025 года.
Источник: cbr.com.
Читайте также:
Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы.
Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.
Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.