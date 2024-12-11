Курица и мандарины – это необычное, но очень вкусное сочетание, и звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как их правильно приготовить.

Финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить нежную и ароматную запеченную курицу с мандаринами для праздничного стола.

Для этого рецепта на двухкилограммовую тушку курицы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

3 ст.л. майонеза

2 ст.л. горчицы

1,5 ст.л. специй для курицы (без соли)

2 ч.л. паприки

1 ст.л. соли

1,5 ч.л. молотого перца

8-10 мандаринов

200 мл мандаринового сока

60 г сливочного масла

4 зуб. чеснока

4 веточки розмарина

Сначала курицу нужно хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.

Звезда "Мастер Шеф" кладет курицу в большую миску и добавляет майонез, горчицу, специи для курицы, паприку, соль, перец и мандариновый сок. Хорошо смазываем курицу маринадом со всех сторон, даже под кожурой в районе грудки.

Накрываем пленкой и оставляем курицу мариноваться минимум на два-три часа, а лучше в холодильнике на ночь. Замаринованную курицу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перекладывает в форму для запекания и натирает сливочным маслом с чесноком.

Мандарины вместе со шкуркой звезда "Мастер Шеф" просто разрезает пополам и выкладывает их внутрь курицы и рядом с ней. Также рядом кладем веточки розмарина. Накрываем курицу сперва смоченным и воде пергаментом, а затем фольгой, чтобы сохранить сочность.

Запекаем курицу в разогретой до 190 градусов духовке примерно 90 минут. После этого снимаем пергамент и фольгу, поливаем курицу выделившимся из нее соком, увеличиваем нагрев духовки до 210 градусов и запекаем еще 15-20 минут до румяности.

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