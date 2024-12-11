Финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить нежную и ароматную запеченную курицу с мандаринами для праздничного стола.
Для этого рецепта на двухкилограммовую тушку курицы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- 3 ст.л. майонеза
- 2 ст.л. горчицы
- 1,5 ст.л. специй для курицы (без соли)
- 2 ч.л. паприки
- 1 ст.л. соли
- 1,5 ч.л. молотого перца
- 8-10 мандаринов
- 200 мл мандаринового сока
- 60 г сливочного масла
- 4 зуб. чеснока
- 4 веточки розмарина
Сначала курицу нужно хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.
Звезда "Мастер Шеф" кладет курицу в большую миску и добавляет майонез, горчицу, специи для курицы, паприку, соль, перец и мандариновый сок. Хорошо смазываем курицу маринадом со всех сторон, даже под кожурой в районе грудки.
Накрываем пленкой и оставляем курицу мариноваться минимум на два-три часа, а лучше в холодильнике на ночь. Замаринованную курицу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перекладывает в форму для запекания и натирает сливочным маслом с чесноком.
Мандарины вместе со шкуркой звезда "Мастер Шеф" просто разрезает пополам и выкладывает их внутрь курицы и рядом с ней. Также рядом кладем веточки розмарина. Накрываем курицу сперва смоченным и воде пергаментом, а затем фольгой, чтобы сохранить сочность.
Запекаем курицу в разогретой до 190 градусов духовке примерно 90 минут. После этого снимаем пергамент и фольгу, поливаем курицу выделившимся из нее соком, увеличиваем нагрев духовки до 210 градусов и запекаем еще 15-20 минут до румяности.
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