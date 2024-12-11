Вместо старых советских рецептов попробуйте такой салат с пекинской капустой, который готовится из простых ингредиентов и получается очень вкусным.

Пекинская капуста, курица, грибы и сыр в одном салате – это вкусное и полезное сочетание, которое однозначно стоит попробовать.

Рецептом оригинального салата с пекинской капустой поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram.

"Очень вкусный салатик из простых ингредиентов. Классный вариант для праздничного и повседневного стола, обязательно берите себе на заметку и приготовьте", - советует кулинар.

Для приготовления вкусного салата с пекинской капустой, курицей и грибами нам понадобятся следующие ингредиенты:

пекинская капуста – 1 небольшая (300-400 г)

моцарелла – 200 г

шампиньоны - 300 г

куриное филе – 1 шт.

помидоры – 1 большой или 2 шт. среднего размера

майонез – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

соль и молотый перец – по вкусу

растительное масло – 1 ст.л.

Куриное филе отвариваем до готовности и даем ему полностью остыть.

Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками и обжариваем сначала на сухой сковороде до испарения лишней жидкости. После этого добавляем 1 ст.л. растительного масла и продолжаем жарить грибы до золотистости. Обжаренные грибы перекладываем на тарелку и оставляем остывать.

Пекинскую капусту тоненько шинкуем и складываем в большую миску, добавляем жареные грибы. Помидоры и вареное куриное филе нарезаем кубиками и добавляем к капусте. Моцареллу натираем на крупной терке и также добавляем в салат.

Заправляем салат с пекинской капустой майонезом, горчицей, солим и перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.

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