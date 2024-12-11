Пекинская капуста, курица, грибы и сыр в одном салате – это вкусное и полезное сочетание, которое однозначно стоит попробовать.
Рецептом оригинального салата с пекинской капустой поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram.
"Очень вкусный салатик из простых ингредиентов. Классный вариант для праздничного и повседневного стола, обязательно берите себе на заметку и приготовьте", - советует кулинар.
Для приготовления вкусного салата с пекинской капустой, курицей и грибами нам понадобятся следующие ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 небольшая (300-400 г)
- моцарелла – 200 г
- шампиньоны - 300 г
- куриное филе – 1 шт.
- помидоры – 1 большой или 2 шт. среднего размера
- майонез – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
- растительное масло – 1 ст.л.
Куриное филе отвариваем до готовности и даем ему полностью остыть.
Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками и обжариваем сначала на сухой сковороде до испарения лишней жидкости. После этого добавляем 1 ст.л. растительного масла и продолжаем жарить грибы до золотистости. Обжаренные грибы перекладываем на тарелку и оставляем остывать.
Пекинскую капусту тоненько шинкуем и складываем в большую миску, добавляем жареные грибы. Помидоры и вареное куриное филе нарезаем кубиками и добавляем к капусте. Моцареллу натираем на крупной терке и также добавляем в салат.
Заправляем салат с пекинской капустой майонезом, горчицей, солим и перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.
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