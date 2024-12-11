У каждого знака зодиака есть ужасные привычки в отношениях, которые влияют на то, как они любят.

У каждого знака зодиака есть своя модель взаимоотношений, и астрология показывает, что не только совместимость влияет на то, как люди любят друг друга и что заставляет их расстаться.

Вот почему ваш знак зодиака ужасен в отношениях:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Для Овна их романтические отношения заканчиваются, даже не начавшись, потому что Овен не относится к ним с заботой и вниманием. Овен строит планы и никогда не включает в них своего партнера, но затем удивляется, когда партнер сталкивается с ними по этому поводу.

Хотя они, возможно, ожидали, что их партнер будет их игнорировать, Овен не делает вид, что он заинтересован в долгосрочных отношениях. Можно играть круто, но не до такой степени, чтобы Овен вытеснял партнера из своей жизни.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец плох в отношениях из-за очень сложного набора тестов и испытаний, которые он устраивает, чтобы убедиться, что партнер проверен. Но Телец так долго пытается убедиться, что этот человек достаточно хорош для него, что в конце концов у него заканчивается терпение, и он решает, что не стоит прыгать через обручи.

Телец не понимает, что потенциальный партнер не хочет доказывать, что он достоин его внимания. Иногда им нужно сделать прыжок веры и позволить случиться тому, что случится.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы терпят неудачу в отношениях, потому что у них есть "раскаяние покупателя" и они любят оставлять свои варианты открытыми с партнером. Они не хотят быть связанными, если появится кто-то лучше.

Близнецам также не нравится, когда все становится эмоционально запутанным. Для них лучше держать кого-то на расстоянии вытянутой руки , и если их отношения не перерастут во что-то серьезное, то вреда не будет. По крайней мере, им самим.

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак ужасен в отношениях, потому что видит потенциал в отношениях, в которых не всегда есть что-то стоящее. Если партнер честен с самого начала, что не хочет ничего серьезного, Рак думает, что может изменить мнение этого человека. Но Рак не честен с самим собой .

Они не могут выбрать кого-то просто потому, что это вызов, над которым нужно одержать победу. В следующий раз Рак должен поверить, когда кто-то говорит, что он ему неинтересен, и двигаться дальше.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лео слишком заняты, чтобы тратить время на «почти» и «недостаточно хорошо», поэтому они принимают сильное и здоровое решение закончить отношения. Хотя это лучше, чем обманывать кого-то и разбивать ему сердце, это процесс, который делает Лео плохим в отношениях.

Лев знает, что он — полный пакет, и не хочет соглашаться на меньшее. К счастью, его уверенность чрезвычайно привлекательна, и люди тянутся к Льву, так что он, вероятно, не будет долго одиноким.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы, как правило, плохи в отношениях , потому что они отдаляются от своего партнера. Когда Дева и ее вторая половинка находятся на двух разных этапах жизни, они не соединяются позитивным образом, и Дева решает пойти своей дорогой.

Они знают, что не могут навязать отношения, особенно когда у обоих участников нет эмоциональных ресурсов для создания прочной связи. Это не заставляет Деву чувствовать себя лучше из-за потери потенциальной родственной души.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы настолько невероятно осторожны, чтобы не сказать или не сделать что-то неправильное в отношениях, что они не верны себе. И это делает их отношения неаутентичными.

Весам невозможно поддерживать такие отношения, потому что они процветают на честности, а уязвимость сближает их с партнером. Замечательно, что Весы внимательны к чувствам другого человека , но не до такой степени, чтобы они боялись раскрыть свое истинное «я».

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион плох в отношениях, потому что в начале все, как правило, становится интенсивным очень быстро, но вскоре сходит на нет. Нет недостатка в влечениях, но мало чего еще, и это заставляет Скорпиона хотеть отступить и закончить все.

В этом случае недостаточно для построения здоровых отношений . Это становится не более чем физическим насыщением, но дальше этого ничего не вырастает.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы склонны терпеть неудачу в отношениях, потому что им не нужно много времени, чтобы почувствовать, что их партнерство душит их. Они дорожат своей независимостью и хотят чувствовать себя свободными делать все, что им заблагорассудится, не чувствуя себя связанными с кем-то другим.

Как только реальность осознается, Стрелец прекращает отношения . Возможно, они могли бы все уладить, но это очень пугает их.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог ужасен в отношениях, потому что ставит свои рабочие обязанности превыше всего остального, что означает, что у него мало времени даже на то, чтобы увидеть своего партнера. Они слишком заняты для отношений .

Они могут убедить себя, что могут поддерживать отношения вне карьеры, но это просто неправдоподобно. Даже если они хотят отношений, они рассматривают разрыв как «выход», чтобы больше времени уделять своим рабочим проектам.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи плохи в отношениях, потому что они редко проводят время наедине со своим партнером . Они все время ходят на свидания с друзьями и избегают приятного вечера со своей второй половинкой.

Водолей просто не хочет делать «парные вещи» вместе. Они даже не будут держать своего партнера за руку, выставляя его отстраненным и равнодушным. Неудивительно, что их партнер ушел из отношений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы ужасно умеют поддерживать отношения, потому что считают, что их партнер — своего рода телепат. Они ожидают, что партнер будет знать, что они чувствуют в любой момент, и легко отталкивают их.

Из того, как ведут себя Рыбы, их партнер может подумать, что они хотят быть только друзьями и не хотят продолжать романтические отношения. Рыбам нужно понять, что им нужно больше говорить о своих потребностях, а не предполагать, что их партнер знает.

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