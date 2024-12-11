Ежемесячный гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака дает представление о декабре 2024 года — месяце самоанализа и внутреннего роста.

Ежемесячный гороскоп Таро для каждого знака зодиака на декабрь 2024 года:

Овен: Туз Жезлов

Овен, ваша карта Таро на месяц — Туз Жезлов . Она напоминает вам заглянуть внутрь себя, чтобы найти свою силу. Медитация и жизнь со здоровыми привычками , которые улучшают вас физически, эмоционально, умственно и духовно, могут помочь вам восстановить связь с этим источником внутри вас. Туз Жезлов также относится к пище, которую вы едите, которая подпитывает вас, как пламя на карте.

Работа с прозрачным кварцем или лунным камнем может помочь вам обрести энергию, необходимую для продвижения к вашим целям в новом году.

Телец: Верховная Жрица

Телец, ваша карта Таро в этом месяце — Верховная Жрица . Она раскрывает внутреннюю потребность в самоанализе и размышлениях о прошлом. Поскольку мы приближаемся к концу 2024 года, это упражнение принесет вам пользу и придаст сил на 2025 год.

Вы также откроете таланты, которым вы, возможно, позволили стать дремлющими, потому что вы не получили достаточного поощрения в прошлом. Будьте своим собственным чирлидером и установите строгие границы, чтобы вы могли взращивать то, что вы открываете.

В этом месяце вам рекомендуется работать с обсидианом или прозрачным кварцем.

Близнецы: Тройка Мечей

Близнецы, ваша карта Таро в этом месяце — Тройка Мечей. Праздничный сезон иногда может быть напряженным, особенно если вы не разделяете определенные ценности своей семьи . Вы можете осознать, что действия ваших друзей и членов семьи действуют вам на нервы. Тройка Мечей призывает вас осознать печаль и позволить скорби помочь вам двигаться к более спокойным водам. Работа с лунным камнем или аквамарином может принести вам пользу в этом начинании.

Рак: Четверка Мечей

Рак, ваша карта Таро в этом месяце — Четверка Мечей. Она говорит вам расслабиться в декабре и позволить дням принести вам покой, расслабление и обновление. Установите четкие границы и не позволяйте никому винить вас. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться концом года, как и все остальные!

Пусть этот период станет временем самоанализа, чтобы вы могли войти в 2025 год с максимально возможной силой. Работа с прозрачным кварцем может принести вам ясность, поскольку вы позволяете своим эмоциям задать тон на предстоящие недели.

Лев: Семерка Пентаклей

Лео, твоя карта Таро в этом месяце — Семерка Пентаклей . Она напоминает тебе, что упорный труд всегда должен быть связан с целью. Только тогда ты узнаешь, сколько усилий нужно приложить и куда себя простирать. Упорный труд просто ради этого может быть скрытым симптомом эмоционального смятения и потребности сбежать через трудоголизм. Медитация может принести тебе необходимое спокойствие, чтобы ты мог правильно расходовать свои усилия и энергию.

Дева: Шестерка Пентаклей

Дева, ваша карта Таро в этом месяце — Шестерка Пентаклей. Она напоминает вам, что слепая работа и стремление к совершенству могут не принести вам желаемых результатов, особенно если вы живете в обстоятельствах, когда привилегии могут давать возможности немногим и отнимать их у других. Ищите помощи, где можете, и протягивайте руку помощи другим, когда наступает ваша очередь. Что посеешь, то и пожнешь... и это не делает вас слабыми, если вы просите о помощи.

Весы: Смерть

Весы, ваша карта Таро в этом месяце — Смерть . Как одна из страшных карт Старших Арканов в колоде Таро, Смерть представляет необходимость осторожности и безопасности, но также говорит о переходном этапе между одной главой и другой. Поскольку это декабрь, и мы готовимся к новому году с новыми целями, сейчас самое время подумать о том, что вы хотели бы оставить позади и что вы хотели бы взять с собой.

Скорпион: Восьмерка Жезлов

Скорпион, ваша карта Таро в этом месяце — Восьмерка Жезлов. Она призывает вас быть быстрыми на ногах и использовать все возможности, которые встречаются на вашем пути. Это позволит вам завершить год на мощной ноте и начать 2025 год со здоровым духом и большим внутренним стимулом. Некоторые из вас могут даже извлечь пользу из составления списков в течение этого месяца, которые помогут вам оставаться на верном пути относительно того, чего вы хотите достичь и что вы хотите изменить в своей жизни.

Стрелец: Тройка Пентаклей

Стрелец, ваша карта Таро на месяц — Тройка Пентаклей. Она призывает вас быть социальным игроком — знакомиться с новыми людьми, взаимодействовать с новыми идеями, черпать вдохновение из различных источников и опираться на сильные стороны более чем одного человека. То, что из этого выйдет, будет только прекрасным. Вы можете извлечь пользу из этого во время отпуска в конце года или отпуска, чтобы поднять свой дух перед тем, как вы вступите в новый год.

Козерог: Двойка Жезлов

Козерог, ваша карта Таро в этом месяце — Двойка Жезлов. Она напоминает вам, что цели не могут быть достигнуты без четких планов. Используйте этот месяц, чтобы составить четкие планы, прежде чем вступить в 2025 год и принять новую энергию нового года! Ведение дневника и составление ментальных карт помогут вам навести порядок .

Если вы чувствуете призвание, поработайте в этом месяце с прозрачным кварцем или голубой яшмой, чтобы не сбиться с пути и обрести ясность относительно дальнейшего пути.

Водолей: Двойка Пентаклей

Водолей, ваша карта Таро в этом месяце — Двойка Пентаклей. Она напоминает вам, что любовь нельзя купить или обменять. Вы должны взращивать любовь, чтобы она стала сильнее, поэтому не портите свои финансы, пытаясь завоевать чью-то любовь, покупая им дорогие подарки во время праздников. Вместо этого позвольте чувствам стать вашей сильной стороной в этом месяце и думайте наперед. Это позволит вам инвестировать во что-то действительно большое и прекрасное или отправиться в длительный отпуск с семьей.

Рыбы: Тройка Жезлов

Рыбы, ваша карта Таро в этом месяце — Тройка Жезлов. Она напоминает вам, что выход из зоны комфорта не всегда должен быть неудобным. Иногда это может быть именно то, что движет вами, как захватывающая поездка в неизвестность. Пусть декабрь станет для вас таким периодом, чтобы вы могли войти в 2025 год с большим мужеством и внутренней силой.

Если вы чувствуете призвание, поработайте с голубой яшмой или хризоколлой, чтобы обрести внутренний покой и внешнюю радость.

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