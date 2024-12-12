Фактически это означает, что предложенные лимиты на ограничение карточных переводов будут действовать в течение всего следующего года.

В Украине семь крупнейших банков планируют подписать меморандум, предусматривающий введение ограничений на карточные переводы - раскрыты детали.

Как сообщает Forbes, ссылаясь на свои источники, эти изменения будут касаться как переводов внутри страны, так и зарубежных трансакций.

Ограничения будут вводиться поэтапно:

с 1 января 2025 г. лимит составит 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 - 100 000 грн в месяц.

Для увеличения лимита клиент должен предоставить документальное подтверждение более высокого уровня доходов, на основе которого будет установлен новый лимит согласно условиям меморандума.

Фактически это означает, что предложенные лимиты на ограничение карточных переводов будут действовать в течение всего следующего года. Ранее регулятор говорил, что введенные ограничения будут действовать до апреля 2025 года.

К ограничениям попадают также операции с использованием IBAN, на которые банки перевели клиентов после ввода лимитов на P2P-переводы. Как отметила CEO БВР Кристина Кармазина, количество таких переводов выросло на 26% в конце ноября.

Для "рисковых" клиентов ограничения будут еще более жесткими - до 50 000 грн в месяц. Однако, кто именно подпадает под определение "рисковых клиентов" у украинских банков, в меморандуме не уточняется.

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