У клиентов "Ощадбанка" могут возникать задолженности по счетам из-за технических сбоев – банк уверяет, что проблема будет решена автоматически, а клиентам обещают помощь.

Об одном из таких случаев рассказала пользовательница банка в соцсети Facebook.

Женщина сообщила, что на ее зарплатной карте появился долг, хотя она не пользовалась кредитом. Эта ситуация возникла не на кредитной карте, а именно на зарплатной.

Клиентка обратилась к оператору банка, объяснившему, что возник технический сбой. Однако, несмотря на это, задолженность не исчезала, и женщина решила обнародовать проблему на странице Ощадбанка в Facebook.

"Объясните мне, что за афера у вас. У моей зарплатной карты (не кредитной) есть задолженность, которую я не делала. Оператор ваш сказала, что это технический сбой, но с утра ничего не изменилось. Как придет зарплата, то она пойдет на погашение несуществующего долга, и я тогда тем не увижу своих денег. Это новый вид аферы? написала клиентка "Ощадбанка".

Отреагировав на обращение представитель банка отметил, что в случае технического сбоя задолженность должна погаситься автоматически. Он также пообещал помочь с решением проблемы, однако не разъяснил, почему именно возникли эти технические трудности.

"Поздравляю, я сотрудник головного офиса Ощадбанка. К сожалению, если произошел технический сбой, то этот долг должен автоматически погаситься. Для уточнения дополнительной информации пишу вам в личные сообщения", - ответил представитель банка.

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