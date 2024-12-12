Согласно обращению клиентки, после того, как банкомат ПриватБанка выдал сообщение об успешной операции, деньги не были выданы.

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на ситуацию, когда банкомат банковского учреждения списал с его карты 20 000 грн, но не выдал деньги.

Инцидент был описан на портале Минфин.

Согласно ее обращению, после того, как банкомат ПриватБанка выдал сообщение об успешной операции, деньги не были выданы, а карточка вернулась только после нескольких попыток. Хотя сумма была списана со счета, наличных клиент так и не получил.

Клиент ПриватБанка отметил, что после нажатия кнопки "отмены" карточка вернулась, но без наличных денег, а деньги все же были списаны со счета.

"При снятии средств 20 000 банкомат не выдал их, написав "Операция прошла успешно" – и не выдавал карточку. При нажатии "отмены" карту отдал, но без наличных денег. Деньги списались с карты", – говорится в жалобе.

ПриватБанк отреагировал на жалобу, отметив, что уже принята заявка на возврат средств. В банке объяснили, что для разрешения ситуации необходимо провести инкассацию банкомата и получить отчет об остатке средств. Возврат денег может затянуться, поскольку срок обработки заявки составляет до 120 дней.

"Для возврата денег нужны результаты инкассации устройства. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Необходимо ожидать решения платежной системы. Регламент обработки заявки до 45-120 дней с момента регистрации. Мы очень стараемся успеть предоставить ответ в обещанный срок", – сказали в ПриватБанке.

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