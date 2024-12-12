Эти средства можно будет передавать по наследству, а также инвестировать, чтобы защитить от инфляции и увеличить их стоимость.

В Украине будет введен обязательный накопительный уровень пенсионной системы - Минсоцполитики опубликовало соответствующий законопроект, предусматривающий введение этой системы с 1 января 2026 года.

Украинцам объяснили, как будут действовать новые правила.

Согласно новым правилам размер пенсионных выплат будет зависеть от того, сколько человек накопит на своем индивидуальном пенсионном счете, открытом для каждого работающего гражданина. Работодатели и государство будут ежемесячно пополнять этот счет.

Эти средства можно будет передавать по наследству, а также инвестировать, чтобы защитить от инфляции и увеличить их стоимость. Все скопления будут оставаться в принадлежности человека.

Кроме того, будет два варианта получения пенсии: пожизненная выплата или пенсия на определенный срок. В случае выбора пожизненной пенсии выплаты продлятся до конца жизни. Если же человек выберет пенсию на определенный период, выплаты прекратятся, когда средства на счете иссякнут, даже если пенсионер живет дольше установленного срока.

Право на передачу накопленных средств по наследству будет сохраняться только в период выплат, который выберет пенсионер.

Получить доступ к накопленным средствам можно будет только по достижении пенсионного возраста. Для этого необходимо иметь минимум 35 лет трудового стажа, а выход на пенсию будет возможен не раньше 60 лет.

Источник: Экономическая правда.

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