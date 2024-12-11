Эти знаки Зодиака поднимаются на Эверест, даже когда они знают обо всех опасностях и могут ясно видеть тела альпинистов, которые не добрались до вершины.
Если вы один из самых предприимчивых знаков зодиака, вы храбры даже тогда, когда сталкиваетесь с собственными трудностями.
Самые авантюрные знаков зодиака по версии астрологии:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Любимой фразой Овна может быть: «Зачем ждать, если можно сделать это сейчас?» Они стараются использовать каждую предоставленную им возможность.
Овен не позволит страху, излишним размышлениям или глупому виду остановить его. Если есть сомневающиеся и скептики, Овен проигнорирует их.
Они обожают приключения и жаждут острых ощущений, поэтому любой, кто попытается сломить их рациональностью, только разозлит или разозлит Овна .
Овны любят путешествовать, любят рисковать и сталкиваться с физическими трудностями лицом к лицу. Не говорите Овну, что он не может что-то сделать или что это слишком рискованно, потому что это просто подтолкнет его пойти на это еще дальше.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Близнецы — мечтатели, но они из тех мечтателей, которые верят, что цель жизни — сделать эти мечты реальностью. Они могут мечтать о путешествии по Китаю или о марше за справедливость в Вашингтоне, округ Колумбия, и когда они достигают этих мечтаний, они создают новые.
Близнецы проявляют любопытство к миру и умеют общаться с окружающими, поэтому у них есть четкое представление о том, как преодолеть любые препятствия, которые могут встретиться на их пути.
Одной из хороших сторон социальных навыков Близнецов является то, что, путешествуя, они заводят друзей, куда бы они ни пошли, и в итоге у них появляются друзья по всему миру.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи любят сочетать свою любовь к путешествиям с потребностью сделать мир лучше, поэтому они часто совмещают волонтерскую работу с путешествиями. Для Водолея нет лучшего способа увидеть мир, чем работать в стране, помогая ее гражданам.
Если им удастся придумать инструмент или изобретение, которое улучшит жизнь в обедневшей стране, тем лучше, потому что именно это чувство удовлетворения движет Водолеем вперед.
Стрелец — самый авантюрный знак зодиака.
Вокруг огромный мир, и Стрелец хотел бы увидеть как можно больше.
Они любят путешествовать, видеть и делать то, о чем они даже не подозревали, и знакомиться с людьми по пути. Новые друзья повсюду для Стрельца.
Несмотря на то, что Стрельцы любят города и нуждаются в них, им необходимо время от времени бывать на природе, поскольку это восстанавливает их силы и вдохновляет их природными явлениями.
Наличие приключений и новых впечатлений жизненно важно для счастья и благополучия Стрельца . Они боятся скучного момента больше, чем прыжка со скалы.
Читайте также:
Гадания в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.
Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.
Графики отключений света теперь складываются по-новому: украинцам разъяснили, что изменилось.