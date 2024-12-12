Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подтвердить статус документов - скидки предоставляются не на все коммунальные услуги.

Украинские военные со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на льготы, определенные законом, в частности, на значительные скидки на оплату коммунальных услуг.

Правительство онлайн подготовило видеоинструкцию, разъясняющую, кто может воспользоваться этими льготами, как они работают и как их оформить.

Кто имеет право на скидки на коммунальные услуги?

50% – участники войны и члены семей погибших;

– участники войны и члены семей погибших; 75% – участники боевых действий, участники Революции Достоинства, а также УБД, признанные нетрудоспособными;

– участники боевых действий, участники Революции Достоинства, а также УБД, признанные нетрудоспособными; 100% – лица с инвалидностью в результате войны.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подтвердить статус документов. Скидки предоставляются не на все коммунальные услуги.

На какие коммунальные сервисы распространяется скидка?

Управление многоквартирным зданием;

Газ, электроэнергия, горячая вода и отопление;

Централизованное водоснабжение и водоотвод;

Вывоз мусора;

Покупка твердого топлива и сжиженного газа (для частных домов).

Необходимо подать два заявления: одно - на внесение сведений в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы, и второе - на предоставление льгот на оплату ЖКУ.

Заявления можно подать:

Лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

Онлайн через личный кабинет на вебпортале ПФУ или через мобильное приложение Действие (с верификацией с помощью Действие. Подпись).

Какие документы необходимы для подачи заявки?

Паспорт гражданина Украины;

Удостоверение участника боевых действий;

Идентификационный код (учетный номер налогоплательщика);

Если заявление представляет родственник, необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь.

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