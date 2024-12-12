Украинские военные со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на льготы, определенные законом, в частности, на значительные скидки на оплату коммунальных услуг.
Правительство онлайн подготовило видеоинструкцию, разъясняющую, кто может воспользоваться этими льготами, как они работают и как их оформить.
Кто имеет право на скидки на коммунальные услуги?
- 50% – участники войны и члены семей погибших;
- 75% – участники боевых действий, участники Революции Достоинства, а также УБД, признанные нетрудоспособными;
- 100% – лица с инвалидностью в результате войны.
Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подтвердить статус документов. Скидки предоставляются не на все коммунальные услуги.
На какие коммунальные сервисы распространяется скидка?
- Управление многоквартирным зданием;
- Газ, электроэнергия, горячая вода и отопление;
- Централизованное водоснабжение и водоотвод;
- Вывоз мусора;
- Покупка твердого топлива и сжиженного газа (для частных домов).
Необходимо подать два заявления: одно - на внесение сведений в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы, и второе - на предоставление льгот на оплату ЖКУ.
Заявления можно подать:
- Лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- Онлайн через личный кабинет на вебпортале ПФУ или через мобильное приложение Действие (с верификацией с помощью Действие. Подпись).
Какие документы необходимы для подачи заявки?
- Паспорт гражданина Украины;
- Удостоверение участника боевых действий;
- Идентификационный код (учетный номер налогоплательщика);
- Если заявление представляет родственник, необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь.
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