Константин Хярм продолжает работать в прокуратуре и в декларации за прошлый год его средняя месячная зарплата составила 95 528 грн.

Прокурор Константин Хярм из Сумской областной прокуратуры после ряда скандалов, связанных с высокими пенсиями правоохранителей, полученными через судебные решения, добился повышения своей пенсии.

Решение о перерасчете пенсии было принято Харьковским окружным административным судом 26 ноября.

Как следует из опубликованного в реестре судебных решений документа, Хярм находится на пенсии с 2021 года. от его зарплаты в 78 400 грн, что составляет 70,5 тыс. грн.

В зарплату для перерасчета пенсии были включены оклад, надбавки за выслугу лет, работа с тайными документами, а также материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. Следует отметить, что прокуроры, в отличие от других граждан, имеют право на пенсию, размер которой определяется процентами от их фактической зарплаты на момент выхода на пенсию.

Константин Хярм продолжает работать в прокуратуре и в декларации за прошлый год его средняя месячная зарплата составила 95 528 грн. Рост его зарплаты привел к перерасчету пенсии через суд, поскольку Пенсионный фонд отказался проводить перерасчет добровольно, ссылаясь на то, что действующее законодательство не разрешает назначать пенсию в размере 90% от зарплаты для действующих прокуроров.

Суд признал отказ Пенсионного фонда незаконным, отменил решение и обязал орган провести перерасчет пенсии, учитывая старые нормы закона. В судебном решении отмечено, что нарушенное право Хярма на перерасчет пенсии должно быть защищено из-за корректировки ее размера.

Кроме того, 18 октября 2024 прокурор уже получил значительную выплату от Пенсионного фонда в размере 270 625 грн.

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