Причиной тому являются трудности, с которыми сталкиваются полицейские при их использовании.

В Украине недавно были увеличены штрафы для водителей, кроме того, в ближайшем будущем ожидаются значительные изменения в процессе их уплаты.

Об этом рассказал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

В частности, в стране планируется отказаться от использования терминалов для оплаты штрафов. Причиной тому являются трудности, с которыми сталкиваются полицейские при их использовании. Белошицкий объяснил, что на два патрульных экипажа часто приходится только один терминал, что усложняет процесс.

Он также отметил, что старые терминалы морально устарели, поскольку на рынке появились новые, более эффективные технологии. Поэтому вместо терминалов планируется внедрение современных систем.

«Мы не планируем увеличивать количество терминалов, а сразу хотим перейти на новую систему, которая будет более удобной и для гражданина, и для полицейского», — сказал Белошицкий.

Согласно новым изменениям, водители будут получать на телефон необходимые реквизиты для уплаты штрафа, что значительно упростит и сделает этот процесс более удобным по сравнению с использованием терминалов, уменьшив при этом технические ограничения.

Напомним также, штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения выросли в десятки раз.

Основные положения:

штраф за управление без прав увеличился с 510 до 20 400 гривен;

за повторное нарушение сумма штрафа составляет 40 800 гривен;

возможное лишение водительского удостоверения сроком до 7 лет за повторное нарушение;

усилена ответственность за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источник: Українські новини.

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