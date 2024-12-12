Злоумышленники задержаны и находятся под стражей - им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ и Нацполиция предотвратили покушение на убийство семьи волонтеров Черкасской области - на них охотились долгое время.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили подробности.

Потерпевшие — руководитель благотворительного фонда, поддерживающего Вооруженные Силы Украины, и ее муж, демобилизованный военнослужащий ВСУ, получивший тяжелое ранение во время боевых действий.

В результате спецоперации была нейтрализована преступная группа, которая готовила взрывное нападение на волонтеров, планируя взорвать их дом с помощью самодельных взрывных устройств.

По данным следствия, покушение было мотивировано отказом потерпевших выплатить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме. Для совершения преступления злоумышленники изготовили четыре самодельных взрывных устройства, оснащенных порохом, гайками и зажигательными шнурами.

Злоумышленники планировали бросить взрывчатку в спальную комнату, где находились волонтеры. Однако СБУ вовремя обнаружила и задержала двух членов преступной группы во время подготовки к проникновению в здание потерпевших.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты взрывные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны с поличным.

Двум организаторам преступления уже сообщено о подозрении по статьям 15 ч. 3 (покушение на умышленное убийство) и 115 ч. 2 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет процессуальное оформление подозрения относительно их сообщника. Злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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