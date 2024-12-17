Компания призывает не переходить по сомнительным ссылкам и доверять информации только из официальных источников.

Компания " Нефтегаз " обратилась к гражданам с важным предупреждением, поскольку выявлены случаи распространения мошеннической рекламы, использующей имя компании для обмана людей.

Об этом сообщает официальная пресс-служба компании.

Что следует знать потребителям

Мошенники публикуют фейковые объявления, где речь идет о выплатах размером 5 000 гривен и бесплатном газе для украинцев.

«Мы не принимаем никаких заявок на безвозмездные услуги или денежные выплаты для оплаты газа», – отмечают в «Нафтогазе».

Цель мошенников:

собрать персональные данные;

хищение средств.

Компания призывает не переходить по сомнительным ссылкам и доверять информации только из официальных источников.

Где искать достоверную информацию

Актуальные новости и проверенные данные от "Нефтегаза" можно найти на официальном сайте компании или на ее страницах в социальных сетях. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Также Politeka писала о том, что украинцев предупредили, сколько обойдется кубометр и кВт*ч газа с 1 января.

В Украине с 1 января 2025 тарифы на электроэнергию и газ будут оставаться неизменными. "Нефтегаз" установил цену на голубое топливо на уровне 7,96 грн за кубометр по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель 2025 года). Стоимость электроэнергии также не изменится до этой даты.

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