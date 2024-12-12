Инцидент произошел, когда мать и сестра погибшего вместе с 9-летним ребёнком возвращались с кладбища.

В Киевской области водитель такси Uklon взорвала пассажиров, среди которых была семья погибшего военного, после того, как они попросили выключить русскоязычный навигатор.

Об этом сообщила Елена Петрив в Facebook.

Инцидент произошел, когда мать и сестра погибшего вместе с 9-летним ребёнком возвращались с кладбища. Водитель такси общалась с ними на русском языке, а ее навигатор также давал указания на русском. После того, как пассажирка попросила выключить русский язык на навигаторе, водитель начала кричать, а затем высадила их посреди трассы недалеко от Вышгорода.

Водительница угрожала: "Я сейчас тебя догоню и по голове наваляю". Петрив заметила, что история не ее, но участники ссоры "до сих пор не могут прийти в себя". Uklon попытался связаться с ней, чтобы уточнить детали.

Как сообщают украинские СМИ, компания Uklon поблагодарила за сообщение и пообещала принять меры против водителей, чьи действия недопустимы.

Это уже не первый подобный инцидент. В октябре 2023 года в Киеве водитель такси высадил пассажирок из-за их просьбы обслуживать государственный язык. Позже его оштрафовали.

А в июле 2024 года столичный таксист заявил пассажирке, что Крым Украине «просто дали». После этого компания приняла решение отстранить его от работы.

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