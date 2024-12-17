Во время временной нетрудоспособности можно получить финансовую компенсацию, размер которой зависит от ряда факторов и может достигать 100% средней зарплаты.
О том, кому на больничном выплачивают 100% от средней зарплаты, рассказали в ПФУ .
Кому выплачивают 100% больничного
Максимальную компенсацию в размере 100% средней заработной платы могут получить работники с более чем 8-летним страховым стажем. Но есть и случаи, когда стаж не суть важно:
Доноры, которые пользуются соответствующими льготами.
Лица 1–3 категорий, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Один из родителей или опекун, который ухаживает за больным ребенком до 14 лет, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.
Ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов или Защитников Украины.
Случаи, когда выплаты составляют 100% независимо от стажа
Полная компенсация средней заработной платы также предусмотрена в следующих случаях:
Несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.
Выплата пособия по болезням и родам.
Кроме того, работники и гиг-специалисты резидентов "Дия Сити" , составляющие страховые взносы, получают больницы в полном размере независимо от продолжительности стажа. Размер выплат начисляется в соответствии с фактически уплаченными взносами.
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