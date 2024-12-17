Максимальную компенсацию в размере 100% от средней заработной платы могут получить работники с соответствующим стажем, однако не всегда это зависит от стажа.

Во время временной нетрудоспособности можно получить финансовую компенсацию, размер которой зависит от ряда факторов и может достигать 100% средней зарплаты.

О том, кому на больничном выплачивают 100% от средней зарплаты, рассказали в ПФУ .

Кому выплачивают 100% больничного

Максимальную компенсацию в размере 100% средней заработной платы могут получить работники с более чем 8-летним страховым стажем. Но есть и случаи, когда стаж не суть важно:

Доноры, которые пользуются соответствующими льготами.

Лица 1–3 категорий, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Один из родителей или опекун, который ухаживает за больным ребенком до 14 лет, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов или Защитников Украины.

Случаи, когда выплаты составляют 100% независимо от стажа

Полная компенсация средней заработной платы также предусмотрена в следующих случаях:

Несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.

Выплата пособия по болезням и родам.

Кроме того, работники и гиг-специалисты резидентов "Дия Сити" , составляющие страховые взносы, получают больницы в полном размере независимо от продолжительности стажа. Размер выплат начисляется в соответствии с фактически уплаченными взносами.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.