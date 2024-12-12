По данным Пенсионного фонда Украины, на октябрь 2024 года в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 5 851 гривну.

Украинцам разъяснили, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию в 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ПФУ. Многие украинцы переживают о том, какую пенсию они будут получать после выхода на отдых, и интересуются, какую зарплату нужно иметь, чтобы размер пенсии составлял 10 тысяч гривен.

Основными факторами, определяющими размер пенсии, являются средняя зарплата по стране на момент выхода на пенсию, а также индивидуальный коэффициент, показывающий, насколько официальная зарплата человека была выше, равна или ниже средней по стране. Также важен коэффициент страхового стажа.

Итак, основными факторами начисления пенсии остаются трудовой стаж и размер заработной платы. Однако следует помнить, что даже продолжительный стаж не гарантирует высокую пенсию. Если в течение лет человек получал небольшую зарплату, то пенсия будет соответственно низкой.

Чтобы получать пенсию в 10 тысяч гривен в 2024 году, необходимо зарабатывать около 27094 гривен в месяц.

При минимальной заработной плате в 8 000 гривен пенсия будет значительно меньше, и будет зависеть от трудового стажа. К примеру, при достаточном страховом стаже пенсия может составить около 3 370 гривен. Если же гражданин не набрал необходимый стаж до 65 лет, его пенсия снизится до 2 725 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, на октябрь 2024 года в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 5 851 гривну.

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