Она занималась разработкой проектов по модернизации российских АЭС, за что получала оплату.

В городе Люботин Харьковской области суд вынес приговор инженерке, которая во время войны сотрудничала с российской атомной энергетикой.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам следствия, обвиняемая уроженка Полтавщины была участницей организованной группы, которая оказывала техническую поддержку российским атомным электростанциям. К сотрудничеству привлекла бывших и действующих работников ООО "Южатомэнергопроект".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году инженер, имея значительный опыт в строительном проектировании, выполняла расчеты сейсмостойкости конструкции, разрабатывала чертежи, схемы и другую документацию для модернизации российских АЭС. Ее работы были использованы для таких станций, как Ростовская, Кольская, Калининская, Балаковская, Нововоронежская и Белоярская.

Используя специализированное программное обеспечение, она получала задания по электронной почте от посредника — российской компании ООО «Альфапро». Подготовленную документацию инженер передавала для внедрения в проекты российской атомной энергетики.

Приговор суда

Суд установил, что ее действия способствовали бесперебойному функционированию российского военно-промышленного комплекса, поскольку атомная энергетика обеспечивает электроэнергию производящего оружие предприятия.

На суде обвиняемая признала свою вину и объяснила, что сотрудничала с организаторами группы из-за материальной зависимости, ведь ухаживает за сыном с инвалидностью. По словам прокурора, ее показания помогли разоблачить другие группы участников, выполнявших аналогичные задания.

21 октября 2024 между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с запрещением заниматься строительными объектами в течение 10 лет. Основное наказание заменили на условный срок – 3 года. Женщина обязана регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней. Если апелляция не будет подана, решение вступит в силу.

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