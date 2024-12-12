Пока украинцы платят 4,32 грн за кВт*ч, что соотносится с ценами в Венгрии, Сербии, Боснии и Болгарии, и даже превышает тарифы в Норвегии.

Министерство энергетики планирует в 2025 году повысить стоимость электроэнергии для населения более чем на 50%, установив новый тариф.

Об этом сообщил Олег Попенко.

Так, тарифы на свет хотят установить на уровне 6,68 грн за кВт*ч. Как рассказал основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" в своем телеграмм-канале, украинцы платят 4,32 грн за кВт*ч, что соотносится с ценами в Венгрии, Сербии, Боснии и Болгарии, и даже превышает тарифы в Норвегии.

В то же время, по словам Попенко, покупательная способность населения в Украине в 4-9 раз ниже, чем в европейских странах.

"На сегодняшний день украинцам продают электроэнергию по 4,32 грн, что соответствует ценам на электричество в Венгрии, Сербии, Боснии, Болгарии, дороже чем в Норвегии, при этом покупательская способность если равнять на любую европейскую страну, в Украине в 4-9 раз меньше", - отметил эксперт.

Он также сообщил, что с 1 января 2025 возрастут цены на передачу электроэнергии (Укрэнерго), а также прайс-кепы, что приведет к удорожанию всех товаров и услуг в Украине.

Между тем, народный депутат Алексей Кучеренко поделился планами правительства по пересмотру тарифов для населения. По словам Кучеренко, правительство может снова попытаться повысить тарифы на электроэнергию после завершения отопительного сезона.

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