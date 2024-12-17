В течение последнего месяца стоимость яиц и растительного масла снова стремительно выросла.

Как пишет "Волна", об этом свидетельствуют данные портала Минфин. Так, куриные яйца популярных брендов, таких как "Наседка", подорожали с 72,94 грн до 78,40 грн за десяток. Однако самую высокую цену на яйца можно найти в сети магазинов "Новус", где десяток продают за 79,99 грн. Рост цен затронул и другие бренды: "Ясенсвит" подорожал почти на 8 грн — до 78,03 грн за десяток. Кроме того, за упаковку из 30 яиц потребители теперь должны платить 235,90 грн, хотя еще в ноябре она стоила 194,63 грн.

Это не единственный подорожавший товар. Рафинированное масло тоже подорожало. К примеру, "Олейна" теперь стоит 65,95 грн за 850 мл, тогда как еще месяц назад ее цена составляла 64,87 грн. Масло бренда "Щедрый Дар" также подорожало - с 68,41 грн до 72,96 грн за 850 мл.

Такие скачки цен могут стать тяжелым испытанием для многих семей, поскольку даже базовые продукты, которые раньше были доступны, теперь стали значительно дороже.

Ранее Politeka также писала , что в Украине с начала 2024 года значительно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия – по прогнозам ученых, в декабре эти продукты могут подорожать снова, еще на 3-5%. Цены на мясо обычно растут перед праздниками, поэтому в декабре ожидается повышение розничных цен на мясо до 9%.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.