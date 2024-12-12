В случае, если работодатель игнорирует обязанность предоставлять аванс и выплачивает зарплату только одним платежом, это может привести к штрафу .
Закон Украины "Об оплате труда" четко регламентирует обязанности работодателя обеспечивать авансовые выплаты работникам.
Деньги должны начисляться:
- в рабочие дни;
- выплачивается дважды в месяц;
- интервал между платежами не превышает 16 календарных дней;
- окончательный расчет должен быть произведен не позднее семи дней после окончания месяца, за который будет произведена выплата.
Таким образом, выплата заработной платы раз в месяц противоречит действующему законодательству. В ст. 115 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и ст. 24 Закона Украины "Об оплате труда" предусмотрено, что аванс должен быть обязательным.
Что такое аванс, и как он рассчитывается?
Аванс – это часть заработной платы, выплачиваемая за первую половину месяца. К примеру, если работнику начислено 30 000 грн за декабрь 2024 года, выплаты могут выглядеть так:
22 декабря - аванс в размере 13 000 грн;
07 января – остаток зарплаты в сумме 17 000 грн.
Сумма аванса не может быть меньше оплаты фактически отработанного времени за первую половину месяца. При этом премии, надбавки и другие поощрительные выплаты не учитываются при расчете аванса.
Если день выплаты зарплаты приходится на выходной, выплата производится накануне, как отмечается в ст. 24 Закона "Об оплате труда".
Ответственность за невыплату аванса
Еще в 2010 году Министерство труда и социальной политики Украины заявляло, что выплата заработной платы раз в месяц, даже с согласия работника, является нарушением трудового законодательства.
В соответствии со ст. 265 КЗоТ, за нарушение сроков выплаты заработной платы предусмотрен штраф в размере трех минимальных зарплат. На 2024 год это составляет 24 000 грн.
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