При этом премии, надбавки и другие поощрительные выплаты не учитываются при расчете аванса.

В случае, если работодатель игнорирует обязанность предоставлять аванс и выплачивает зарплату только одним платежом, это может привести к штрафу .

Закон Украины "Об оплате труда" четко регламентирует обязанности работодателя обеспечивать авансовые выплаты работникам.

Деньги должны начисляться:

в рабочие дни;

выплачивается дважды в месяц;

интервал между платежами не превышает 16 календарных дней;

окончательный расчет должен быть произведен не позднее семи дней после окончания месяца, за который будет произведена выплата.

Таким образом, выплата заработной платы раз в месяц противоречит действующему законодательству. В ст. 115 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и ст. 24 Закона Украины "Об оплате труда" предусмотрено, что аванс должен быть обязательным.

Что такое аванс, и как он рассчитывается?

Аванс – это часть заработной платы, выплачиваемая за первую половину месяца. К примеру, если работнику начислено 30 000 грн за декабрь 2024 года, выплаты могут выглядеть так:

22 декабря - аванс в размере 13 000 грн;

07 января – остаток зарплаты в сумме 17 000 грн.

Сумма аванса не может быть меньше оплаты фактически отработанного времени за первую половину месяца. При этом премии, надбавки и другие поощрительные выплаты не учитываются при расчете аванса.

Если день выплаты зарплаты приходится на выходной, выплата производится накануне, как отмечается в ст. 24 Закона "Об оплате труда".

Ответственность за невыплату аванса

Еще в 2010 году Министерство труда и социальной политики Украины заявляло, что выплата заработной платы раз в месяц, даже с согласия работника, является нарушением трудового законодательства.

В соответствии со ст. 265 КЗоТ, за нарушение сроков выплаты заработной платы предусмотрен штраф в размере трех минимальных зарплат. На 2024 год это составляет 24 000 грн.

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