12 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Спиридона Тримифунтского, который имел дар чудотворения.
Святому Спиридону молятся об исцелении от разных болезней и просят дарить щедрый урожай и помочь избежать голода.
Часто к святому Спиридону молятся те, кто находится в финансовом затруднении.
12 декабря верующие старались ничего не делать, считается, что в этот день святой Спиридон выгонит всех вредителей домов, и для того, чтоб ему не мешать, люди не брались уборку.
На Спиридона 12 декабря не дают ничего взаймы, издавна верили, что так в доме не будет благополучия.
Садоводы просили святого Спиридона уберечь деревья и дарить хороший урожай в следующем году.
В народе говорили, что с 12 декабря солнце возвращается на лето, поэтому в праздник называют - "Спиридон-солнцеворот".
Что нельзя делать в церковный праздник 12 декабря:
На Спиридона нельзя сидеть в темноте, наши предки зажигали по возможности все свечи, чтобы в комнатах было светло.
По народным приметам 12 декабря не стоит носить старые вещи - это к нищете и неудачам, не рекомендуется отправляться в дорогу.
На Спиридона опасаются идит в лес, наши предки говорили, что в это время можно случайно разбудить медведя.
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