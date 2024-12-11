12 декабря православные в Украине отмечают день памяти святого Спиридона, по старому стилю - вспоминают святого Парамона и еще 370 мучеников.

12 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Спиридона Тримифунтского, который имел дар чудотворения.

Святому Спиридону молятся об исцелении от разных болезней и просят дарить щедрый урожай и помочь избежать голода.

Часто к святому Спиридону молятся те, кто находится в финансовом затруднении.

12 декабря верующие старались ничего не делать, считается, что в этот день святой Спиридон выгонит всех вредителей домов, и для того, чтоб ему не мешать, люди не брались уборку.

На Спиридона 12 декабря не дают ничего взаймы, издавна верили, что так в доме не будет благополучия.

Садоводы просили святого Спиридона уберечь деревья и дарить хороший урожай в следующем году.

В народе говорили, что с 12 декабря солнце возвращается на лето, поэтому в праздник называют - "Спиридон-солнцеворот".

Что нельзя делать в церковный праздник 12 декабря:

На Спиридона нельзя сидеть в темноте, наши предки зажигали по возможности все свечи, чтобы в комнатах было светло.

По народным приметам 12 декабря не стоит носить старые вещи - это к нищете и неудачам, не рекомендуется отправляться в дорогу.

На Спиридона опасаются идит в лес, наши предки говорили, что в это время можно случайно разбудить медведя.

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