По информации облгазов, средства по доставке газа направляются на содержание и обслуживание газовых сетей.

С 1 января 2025 года в Украине будет перечислена плата за доставку природного газа – платежки поступят каждому украинцу.

Хотя сам тариф останется неизменным, конечная сумма в квитанциях за коммунальные услуги будет варьироваться в зависимости от региона.

По информации облгазов, средства за доставку газа направляются на содержание и обслуживание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерских служб, а также выплату заработной платы работникам, которые обеспечивают непрерывную работу газопроводов.

При пересчете тарифа будет учтено потребление газа в 2023/2024 газовом году. Если потребление газа увеличилось, то для таких пользователей стоимость доставки вырастет с начала следующего года.

Расчет платы за доставку газа производится на основе объема топлива, использованного в предыдущем газовом году, который длится с 1 октября по 30 сентября. В 2024 году тарифы определялись на основе потребленных объемов с октября 2022 по сентябрь 2023 года. Соответственно, в 2025 году тарифы будут зависеть от потребления газа в период с октября 2023 по сентябрь 2024 года.

Тариф на доставку газа варьируется в зависимости от региона: чем длиннее газовые сети и меньшее количество потребителей, тем выше тариф. В густонаселенных городах, как правило, тарифы минимальны.

К примеру, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях стоимость доставки газа составляет менее 2 гривен за кубометр. В других регионах этот показатель превышает 2 гривны за кубометр.

Источник: Oboz.ua.

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