В столице военнообязанный гражданин совершил непристойное поведение во время проверки военно-учетных документов, поэтому суд назначил ему наказание.
Эта информация содержит приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали инцидента
Как отмечено в материалах дела, событие произошло в сентябре на улице Железнодорожное шоссе, 61 в Киеве. Представители правоохранительных органов вместе с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину для проверки документов.
Реакция задержанного оказалась неадекватной: он начал ругаться и выкрикивать нецензурные высказывания в адрес полицейских и военных.
На заседании суда мужчина не явился. Дело было рассмотрено на основании отчета полицейского и административного протокола.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 119 гривен.
Кроме этого, обвиняемый должен оплатить судебный сбор в размере 605,6 грн.
Также Politeka писала о том, что в Закарпатье мужчина организовал мошенническую схему для уклонян, изготовляя поддельные "документы" об исключении из военного учета по состоянию здоровья. Для этого он выдавал себя работником Территориального центра комплектования.
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