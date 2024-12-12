Он начал ругаться и кричать нецензурные высказывания в адрес полицейских и военных.

В столице военнообязанный гражданин совершил непристойное поведение во время проверки военно-учетных документов, поэтому суд назначил ему наказание.

Эта информация содержит приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали инцидента

Как отмечено в материалах дела, событие произошло в сентябре на улице Железнодорожное шоссе, 61 в Киеве. Представители правоохранительных органов вместе с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину для проверки документов.

Реакция задержанного оказалась неадекватной: он начал ругаться и выкрикивать нецензурные высказывания в адрес полицейских и военных.

На заседании суда мужчина не явился. Дело было рассмотрено на основании отчета полицейского и административного протокола.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 119 гривен.

Кроме этого, обвиняемый должен оплатить судебный сбор в размере 605,6 грн.

Также Politeka писала о том, что в Закарпатье мужчина организовал мошенническую схему для уклонян, изготовляя поддельные "документы" об исключении из военного учета по состоянию здоровья. Для этого он выдавал себя работником Территориального центра комплектования.

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