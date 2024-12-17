В Одессе женщина организовала протест, заблокировав одну из центральных дорог города после того, как ее сын забрали представители территориального центра комплектования.

Как пишет "Стопкор", представители военкомата остановили автомобиль, в котором находился мужчина, и, без всяких предупреждений, вытащили его из машины для направления на военно-врачебную комиссию.

Недовольная такими действиями, мать мужчины решила выйти на проезжую часть и перекрыть движение транспорта, протестуя против ареста сына. Очевидцы отмечают, что протест длился некоторое время и ситуация на дороге оставалась парализованной, пока не явились полицейские.

Правоохранители пытались урегулировать конфликт, однако женщина, не намереваясь отступить, требовала объяснений и убеждала, что действия представителей ТЦК неправомерны. Она настаивала, что ее сына нельзя было мобилизовать без соответствующих документов или оснований. Женщина требовала немедленного возвращения сына домой.

Ранее Politeka также писала о том, что в Черкасской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что испугался.

Он получил повестку, был признан годным к военной службе, но не исполнил свои обязанности. В ходе судебного процесса обвиняемый объяснил свое решение тем, что "испугался за свою жизнь" и потому не явился в ТЦК.

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