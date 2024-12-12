Основными причинами повышения цен являются высокие затраты на транспортировку, хранение, а также удорожание электроэнергии и горючего.

Перед новогодними праздниками в Украине ожидается повышение цен на большинство продуктов - неизвестно, уменьшится ли цена до весны, ведь исторически выросли налоги.

Об этом сообщили эксперты пищевой промышленности и аграрных рынков в комментарии СМИ.

Согласно прогнозам цены на овощи в декабре могут увеличиться на 15%. Вот какие продукты подорожают больше всего:

Картофель: ожидается рост до 37 гривен за килограмм (на сегодняшний день цена составляет 32,82 гривны, что вдвое больше, чем в ноябре 2023 года);

Лук репчатый: может подорожать до 20 гривен за килограмм;

Белокочанная капуста: цена может достичь 33 гривен за килограмм.

Основными причинами повышения цен являются высокие затраты на транспортировку, хранение, а также удорожание электроэнергии и горючего.

Цены на фрукты вырастут менее значительно – на 10%. Больше всего подорожают импортные фрукты:

Апельсины: до 85 гривен за килограмм;

Мандарины: до 80 грн.;

Бананы: до 60 грн.

Цены на местные яблоки и виноград будут расти умеренно – не более 10%. В то же время, на новогодние праздники ожидается повышенный спрос на мясо, что приведет к его подорожанию на 7-9%:

Говядина: цена на ребра может достигнуть 168,95 гривны за килограмм, на гуляш – 302,40 гривны (+19,7%);

Свинина: шашлык подорожает до 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), ошейок – до 281,95 гривны (+15,3%);

Куриное филе: до 172,33 гривны за килограмм (+9%).

Тем не менее, благодаря росту производства свинины и курятины цены на некоторые виды мяса, такие как грудинка, голени или бедра, стали дешевле на 3-11%.

Цены на хлеб будут повышаться в течение всего 2024 года, рост в декабре составит 3-5%. Например:

Пшеничный хлеб высшего сорта: 49,90 грн за килограмм;

Батон: 26,26 грн. за 500 граммов.

Основные причины – рост стоимости муки (+2,8%) и подсолнечного масла (+3,3%), используемых для производства.

Цены на молочные продукты также увеличатся до конца года. В частности:

Сметана 20% жирности: 140 грн за килограмм (+16%);

Молоко пастеризованное 2,5%: 44 грн. за литр (+15%);

Сыр кисломолочный 9%: 160 грн. за килограмм (+12%).

Рост стоимости этих продуктов объясняется удорожанием сырья, горючего и электроэнергии. Цена на сахар будет оставаться стабильной, хотя до конца декабря возможен незначительный рост цены, который не превысит нескольких процентов. В настоящее время сахар стоит 33,55 грн за килограмм.

Источник: 24 Канал.

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