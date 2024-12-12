Перед новогодними праздниками в Украине ожидается повышение цен на большинство продуктов - неизвестно, уменьшится ли цена до весны, ведь исторически выросли налоги.
Об этом сообщили эксперты пищевой промышленности и аграрных рынков в комментарии СМИ.
Согласно прогнозам цены на овощи в декабре могут увеличиться на 15%. Вот какие продукты подорожают больше всего:
- Картофель: ожидается рост до 37 гривен за килограмм (на сегодняшний день цена составляет 32,82 гривны, что вдвое больше, чем в ноябре 2023 года);
- Лук репчатый: может подорожать до 20 гривен за килограмм;
- Белокочанная капуста: цена может достичь 33 гривен за килограмм.
Основными причинами повышения цен являются высокие затраты на транспортировку, хранение, а также удорожание электроэнергии и горючего.
Цены на фрукты вырастут менее значительно – на 10%. Больше всего подорожают импортные фрукты:
- Апельсины: до 85 гривен за килограмм;
- Мандарины: до 80 грн.;
- Бананы: до 60 грн.
Цены на местные яблоки и виноград будут расти умеренно – не более 10%. В то же время, на новогодние праздники ожидается повышенный спрос на мясо, что приведет к его подорожанию на 7-9%:
- Говядина: цена на ребра может достигнуть 168,95 гривны за килограмм, на гуляш – 302,40 гривны (+19,7%);
- Свинина: шашлык подорожает до 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), ошейок – до 281,95 гривны (+15,3%);
- Куриное филе: до 172,33 гривны за килограмм (+9%).
Тем не менее, благодаря росту производства свинины и курятины цены на некоторые виды мяса, такие как грудинка, голени или бедра, стали дешевле на 3-11%.
Цены на хлеб будут повышаться в течение всего 2024 года, рост в декабре составит 3-5%. Например:
- Пшеничный хлеб высшего сорта: 49,90 грн за килограмм;
- Батон: 26,26 грн. за 500 граммов.
Основные причины – рост стоимости муки (+2,8%) и подсолнечного масла (+3,3%), используемых для производства.
Цены на молочные продукты также увеличатся до конца года. В частности:
- Сметана 20% жирности: 140 грн за килограмм (+16%);
- Молоко пастеризованное 2,5%: 44 грн. за литр (+15%);
- Сыр кисломолочный 9%: 160 грн. за килограмм (+12%).
Рост стоимости этих продуктов объясняется удорожанием сырья, горючего и электроэнергии. Цена на сахар будет оставаться стабильной, хотя до конца декабря возможен незначительный рост цены, который не превысит нескольких процентов. В настоящее время сахар стоит 33,55 грн за килограмм.
Источник: 24 Канал.
Последние новости Украины:
Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.
Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.
В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.