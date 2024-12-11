Участница четырнадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Аннет Вовк показала, как в домашних условиях приготовить невероятно нежное и вкусное тирамису.
Чтобы приготовить тирамису, звезда "Мастер Шеф" использует:
- яичные желтки – 4 шт.
- сахар – 70 г
- сливки жирностью 33-35% – 250 г
- маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра – 50 г
- кофе заваренный крепкий - 2-3 порции
- печенье савоярди
- какао-порошок
Ранее судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как самостоятельно приготовить печенье савоярди для тирамису – рецепт здесь. Также Ярославский дал рецепт домашнего сыра маскарпоне – его можно найти здесь.
Чтобы приготовить крем для тирамису, сначала участница "Мастер Шеф" взбивает сливки. Отдельно взбиваем яичные желтки с сахаром, масса должна побелеть и увеличиться в объеме.
К взбитым сливкам добавляем маскарпоне, желтковую массу и сахарную пудру. Сначала вымешиваем крем силиконовой лопаткой, а затем несколько минут взбиваем миксером до однородности.
"В результате крем приобретает гладкую, нежную и воздушную текстуру", - отметила звезда "Мастер Шеф" Аннет Вовк.
Каждое печенье савоярди обмакиваем в заваренный кофе и одним слоем выкладываем в форму, в которой готовим тирамису. Сверху равномерно распределяем половину крема. Далее снова слой печенья савоярди, пропитанного кофе, и крем.
Сверху посыпаем тирамису какао-порошком и отправляем десерт в холодильник для пропитки. Пробовать тирамису звезда "Мастер Шеф" советует через несколько часов.
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