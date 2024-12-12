Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака Зодиака на 13 декабря.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 13 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Повешенный

Повешенный — символ предельного самопожертвования, но он не понимает, что ждет, когда что-то изменится, но, скорее всего, не изменится. У тебя есть выбор, Овен. Ты можешь выбрать, ждать ли, пока свиньи полетят, а коровы отрастят крылья, или решить, что жизнь слишком коротка, чтобы ждать чудес там, где их не будет. Повешенный может указывать на время, когда тебе нужно сократить потери и двигаться дальше. К сожалению, иногда единственный способ решить проблему — это отстраниться от ситуации. Это может быть трудно сделать, но радость света часто приходит после самого темного рассвета.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Что такое жизнь без радости? Перевернутая Тройка Кубков может указывать на святое чувство, окружающее ваши материальные удовольствия. Вы можете получить от жизни все, что хотите, но также важно искать то, что приносит эмоциональное завершение. Сегодня живите настоящим и наслаждайтесь маленькими победами, которые вы получаете. Счастье можно найти в мелочах, которые можно поддержать, но никогда по-настоящему не купить за деньги.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Вы слышали правило: «Не сплетничайте». Но знаете ли вы, что, слушая сплетни, вы тоже можете показаться сплетником. Сегодня лучше избегать развлечений для людей, которым нужно открыто говорить о других. У них может быть много чая, чтобы пролить его, но это не значит, что вам нужно слушать. На самом деле, вы можете оказать им услугу, сказав, что вам неинтересно слушать последние новости о том, что делает кто-то. Они могут переосмыслить свое собственное поведение и остановиться.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Смерть

Отношения заканчиваются. Ситуации подходят к концу, и сейчас грустно, когда это происходит. Вы можете быть замечательными, что вы могли бы сделать по-другому, и даже подвергать сомнению все свои решения, включая то, что привлекло вас в человеке в первую очередь. Это ваше изменение, чтобы жить и учиться и все делать правильно, даже если вы больше не можете быть с определенным человеком. Это нормально. Вы скоро исцелитесь и станете сильнее благодаря этому.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Семерка Кубков

Вы возрождаете новые идеи и творческие моменты каждый день. Семерка Кубков указывает на то, что вы эмоционально открыты для возможностей вокруг вас. Шлюзы вселенной текут через вас и дают вам новое понимание того, что может предложить мир. Когда у вас так много вариантов, которые предстают перед вами одновременно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Уф. Проблема, которую вы скрывали от всех, может выйти наружу, и это одновременно шокирует, но и приносит огромное облегчение. Теперь вам больше не нужно беспокоиться о том, что случится, если правда будет раскрыта. Правда действительно может и сделает вас свободными. Вы можете справиться с этими последствиями, зная, что для вашей дружбы нет ничего слишком тяжелого. Прощение исцеляет ваше сердце, и вы снова можете чувствовать себя комфортно в своей шкуре.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Жезлов

У вас такой мягкий и любящий дух, так зачем же скрывать свои добрые и заботливые качества? Выходите и помогайте другим. Уделяйте время делам, которые вас увлекают. Станьте более активными в своем сообществе и покажите миру, как сильно вы заботитесь. Будет так приятно дать другим понять, что они не одиноки.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Некоторые люди показывают вам, кто они на самом деле, в самом начале отношений. Они говорят о других людях и, кажется, у них очень мало личного развития или роста. Держите свою личную жизнь в тайне рядом с кем-то вроде этого, особенно в такой день, как сегодня. Они могут переиначить ваши слова и навредить вашей репутации. Это то, что они делают.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Человеку, которому нужно обвинить вас в своем плохом поведении, трудно увидеть себя и свои действия такими, какие они есть. Но это не ваша работа — показывать им это. Вы просто потеряете время и будете разочарованы их отрицанием. Вместо этого поблагодарите вселенную за то, что она показала вам вашу ситуацию. Затем вы можете уйти с сердцем прощения и позволить им самостоятельно извлечь урок.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Сила

У вас уникальный способ справляться с вещами, и, возможно, это не то, как это сделали бы другие. Вам может быть трудно найти то, что лучше для вас, но это часть радости в путешествии. Всегда будут маленькие шаги к величию и несколько шагов назад. Вы находите ритм, который работает для вас, так что продолжайте идти.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая

Вам нужен мини-отпуск от бесконечных задач, которые вам нужно сделать до наступления праздника. Может быть, запланируйте мини-спа-день или отпуск с другом, чтобы вы оба могли расслабиться и насладиться временем вместе. Небольшой перерыв может поднять вам настроение и помочь вам снова почувствовать себя на миллион долларов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Когда ситуация доказала, что она нездорова для вас больше одного раза, вам нужно изменить динамику. Возможно, вам нужно будет отойти от проблемы, чтобы другие увидели, что дело не в вас, а в ситуации. Находясь там, указывая на нее, вы только привлекаете к себе внимание. Но когда вы уходите, все может стать еще хуже, и другие могут понять, что вы были правы все это время.

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