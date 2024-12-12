Потребителям необходимо компенсировать расходы на отключение и повторное подключение, а долги могут привести к потере субсидии.

Украинцев, имеющих долги за газ, могут отключить во время отопительного сезона - ограничения будут касаться тех потребителей, которые не выполняют свои платежные обязательства.

Подробности сообщили в пресс-службе Газправды.

Оплату за распределение газа нужно производить до 20 числа каждого месяца. Относительно счетов за поставку газа в рамках годового тарифа платежи должны быть внесены до 25 числа следующего месяца.

Если платеж за газ задерживается более чем на 10 дней после установленного срока, поставщик имеет право начать процедуру отключения. В то же время в регионах, где идут боевые действия, на временно оккупированных территориях или в случае повреждения жилья из-за войны, действует мораторий на отключение газа.

Следует отметить, что оплата долга не гарантирует автоматическое восстановление газоснабжения. Потребителям придется возместить дополнительные затраты на отключение и повторное подключение к газовым сетям.

Также наличие долга может привести к потере субсидии: жилищная субсидия не будет предоставлена, если задолженность превышает три месяца или составляет более 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время равно более 680 гривен.

Напомним, компания "Нафтогаз" предупредила о мошенниках, которые распространяют фейковую рекламу о выплате 5000 гривен и бесплатном газе Украинцам рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам и доверять только официальным источникам информации.

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