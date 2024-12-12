В основном украинцы привыкли к голубцам с мясной начинкой с добавлением риса, но есть и другие вкусные традиционные варианты, в том числе постные.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусные голубцы с картофелем – это бюджетное, но очень вкусное блюдо, которое подойдет для рождественского стола.

Для приготовления голубцов с картофелем нам понадобится:

капуста - 1 головка

картофель - 1 кг

лук репчатый – 1 большой

грибы – 500 г

соль, молотый перец, чеснок – по вкусу

Для соуса смешиваем:

томаты в собственном соке – 300 г

соль, перец, чеснок, сахар – по вкусу

вода – 100-150 г

по желанию можно добавить 2-3 ложки сметаны

Вырезаем из головки капусты кочерыжку и ставим вариться. Тем временем мелко нарезаем лук и грибы и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Картошку чистим, натираем на мелкой терке и отжимаем от лишней жидкости. В картофель добавляем жареные грибы с луком, специи и перемешиваем.

Разбираем капусту на листья, удаляем из каждого твердую часть и разрезаем пополам. На каждую половинку капустного листа выкладываем ложку начинки и формируем голубцы.

На дно кастрюли или формы для запекания кладем несколько капустных листьев, а на них выкладываем голубцы. Сверху выливаем соус и накрываем еще несколькими листьями капусты.

Шеф-повар советует запекать голубцы, тогда они получаются не водянистыми. Накрываем голубцы фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 90 минут.

"Я к своим голубцам подала просто сметану и зелень. Вкусно еще пожарить грибы в сметанном соусе или сделать шкварки с луком", - отметила шеф-повар.

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