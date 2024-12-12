Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусные голубцы с картофелем – это бюджетное, но очень вкусное блюдо, которое подойдет для рождественского стола.
Для приготовления голубцов с картофелем нам понадобится:
- капуста - 1 головка
- картофель - 1 кг
- лук репчатый – 1 большой
- грибы – 500 г
- соль, молотый перец, чеснок – по вкусу
Для соуса смешиваем:
- томаты в собственном соке – 300 г
- соль, перец, чеснок, сахар – по вкусу
- вода – 100-150 г
- по желанию можно добавить 2-3 ложки сметаны
Вырезаем из головки капусты кочерыжку и ставим вариться. Тем временем мелко нарезаем лук и грибы и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
Картошку чистим, натираем на мелкой терке и отжимаем от лишней жидкости. В картофель добавляем жареные грибы с луком, специи и перемешиваем.
Разбираем капусту на листья, удаляем из каждого твердую часть и разрезаем пополам. На каждую половинку капустного листа выкладываем ложку начинки и формируем голубцы.
На дно кастрюли или формы для запекания кладем несколько капустных листьев, а на них выкладываем голубцы. Сверху выливаем соус и накрываем еще несколькими листьями капусты.
Шеф-повар советует запекать голубцы, тогда они получаются не водянистыми. Накрываем голубцы фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 90 минут.
"Я к своим голубцам подала просто сметану и зелень. Вкусно еще пожарить грибы в сметанном соусе или сделать шкварки с луком", - отметила шеф-повар.
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